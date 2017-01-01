ABD'li büyükelçi Bass, halay çekti!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, katıldığı düğünde eşiyle halay çekti.

Bass, dün akşam Göksel ve Merve Özdoğan çiftinin bir oteldeki düğününe katıldı.

Genç çifti tebrik eden Bass, onlarla bir süre sohbet etti.

Düğünün ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın piste çıkma davetini kabul eden Bass, eşi Holly Holzer Bass ile Ogan Han'ın söylediği türkülerle halay çekti.

Orkestranın seslendirdiği şarkıya eşiyle dans ederek eşlik eden Büyükelçi, uzun süre pistte kaldı. Bass ve eşi, davetlilerin oynadığı Ankara ve Roman oyun havalarını da ilgiyle izledi.

Düğünün bitimine kadar kalan Bass, gelin ve damadın mutluluğuna eşlik etti.