10 NİSAN 2017
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Joseph Jakubowski
DÜNYA

Silah dükkanını soydu, Trump'a mail attı!

Geçtiğimiz hafta bir silah dükkanından 16 yüksek kalibreli silah çaldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'a 160 sayfalık hükümet karşıtı bir manifesto yollayan Joseph Jakubowski her yerde aranıyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:00:42 Güncelleme: 10:04:06 HABERTURK.COM

ABD'de polis her yerde geçtiğimiz hafta bir silah dükkanını soyan 32 yaşındaki Joseph Jakubowski'yi arıyor.

Polis yetkilileri, bir silah dükkanında yüksek kalibreli 16 silah çaldıktan sonra, hükümet karşıtı bir manifesto yazarak ABD Başkanı Donald Trump'a mail atan Jakubowski'nin tehlikeli olabileceğini belirtiyor.

Wisconsin eyaletinin Janesville şehrinde bir silah dükkanını soyduktan sonra kayıplara karışan Joseph Jakubowski'yi aramak için 150'den fazla polis memurunun çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, şahsın çelik yelek ve çelik başlık kullanıyor olabileceği açıklandı.

Yetkililer, Jakubowski'nin Trump'a yolladığı 160 sayfalık hükümet karşıtı manifestoda 'din karşıtı' öğeler bulunduğunu ve bu nedenle bölgedeki kiliselerde ekstra önlemler alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili polis yetkilileriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Rock County şerifi Robert Spoden, "Basit olarak, bütün hükümet yetkililerine karşı kızgınlığı var. Başkan ve ya yerel yetkililer ve ya hukuk adamları fark etmiyor. Yetki sahibi olan ve ya yönetimsel gücü olan hiç kimseyi sevmiyor." ifadelerini kullandı.

FBI, Jakubowski'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler veren kişilerin 10 bin dolarla ödüllendirileceğini açıkladı.

 

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