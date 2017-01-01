10 NİSAN 2017
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DÜNYA

Osmanlı haritasını peçeteye çizip, Libya'yı üçe böldüler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Sebastian Gorka'nın bir peçeteye Libya'nın Osmanlı dönemi sınırlarını çizerek ülkeyi üçe bölmeyi teklif ettiği iddia edildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:28:06 Güncelleme: 11:36:04 HABERTURK.COM

2011'de Muammer Kaddafi'nin NATO öncülüğündeki müdahalenin ardından iktidarı kaybettiği Libya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Guardian'da yer alan habere göre, Trump'ın danışmanlarından Sebastian Gorka Avrupalı bir diplomatla yaptığı görüşmede Libya'yı üçe bölmeyi teklif etti.

İddiaya göre, aşırı sağcı Macar gruplarla ilişkileri nedeniyle eleştiri konusu olan Gorka bir Avrupalı diplomatla yaptığı görüşmede, bir peçeteye Libya'nın Osmanlı dönemindeki haritasını çizerek ülkenin üç bölgeye ayrılmasını önerdi.

Gorka'nın teklifine göre Libya'nın Akdeniz'e kıyısı olan kesimlerinden Trablusgarp ve Sirenayka isimli iki yeni ülke oluşturulurken, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Fizan bölgesinde de yeni bir devlet kurulacak.

Trump'ın Libya özel temsilcisi olmak için çabaladığı bilinen Gorka'nın bu teklifi için görüştüğü Avrupalı diplomatın ise 'Libya için en kötü çözüm' yorumunu yaptığı belirtildi.

Kaddafi'nin düşüşünden bu yana iki ayrı hükümet tarafından yönetilmeye çalışılan Libya, zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

OSMANLI DÖNEMİNDE LİBYA'NIN BÖLGELERİ

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