10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kuzey kore
DÜNYA

ABD'nin Kuzey Kore planı suya düşebilir! Sürpriz gelişme...

Kuzey Kore'ye müdahale hazırlığında olduğu iddia edilen ABD'nin olası müdahalesiyle ilgili Güney Kore'den sürpriz bir açıklama geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:48:16 Güncelleme: 12:04:46 AA

Güney Kore Birleşme Bakanı Hong Yong-pyo, ABD'nin Kuzey Kore'ye olası önleyici müdahale fikrini desteklemediklerini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Hong basına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer girişimlerini engellemek üzere düzenleyeceği olası askeri saldırılarına ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle olumlu bakmadıklarını ifade etti.

Hong'un bu açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kuzey Kore konusunda "her türlü seçeneğin masada olduğuna" dair yaptığı yorumların ardından geldiği belirtildi.

Seul yönetiminin Washington'ın olası askeri saldırılarını ulusal güvenlik kaygıları dışında değerlendiremeyeceğini vurgulayan Hong, "Olası önleyici saldırılar, Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehdidi engellemeyi amaçlıyor olabilir. Fakat bizim bu konuda önceliğimiz halkımızın güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Kuzey'i nükleer ihtiraslarından vazgeçmeye ikna etmek için iki Kore arasında diyaloğa dayalı bir stratejinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Hong, "Şu anda tarihi bir dönemeçteyiz. Ya Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olması iddiasını kabulleneceğiz ya da onları bu kötü alışkanlıktan vazgeçireceğiz." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 39 dakika önce
    kuzey kore haklı
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Takip ediyoruz
DÜNYA

Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Takip ...
Rus hacker Levashov, İspanya'da gözaltına alındı!
DÜNYA

ABD'yi karıştıran 'Rus elebaşı' yakalandı iddiası!
Ruhani'den Esed sorusuna yanıt: Reformlar yapılmalı
DÜNYA

Ruhani'den Esed sorusuna yanıt: Reformlar yapılmalı
Venezuela'dan 'kimyasal silah' iddialarına net yanıt!
DÜNYA

Venezuela'dan 'kimyasal silah' iddialarına net yanıt!
Osmanlı haritasını peçeteye çizip, Libya'yı üçe böldüler!
DÜNYA

Trump'ın danışmanı Osmanlı haritasını peçeteye çizdi, ...
Silah dükkanını soydu, Trump'a mail attı!
DÜNYA

Silah dükkanını soydu, Trump'a mail attı!
Venezuela'dan 'kimyasal silah' iddialarına net yanıt!
DÜNYA

VENEZUELA'DAN 'KİMYASAL SİLAH' İDDİALARINA NET YANIT!
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Takip ediyoruz
DÜNYA

RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: TAKİP EDİYORUZ
Silah dükkanını soydu, Trump'a mail attı!
DÜNYA

SİLAH DÜKKANINI SOYDU, TRUMP'A MAİL ATTI!
ABD'nin Kuzey Kore planı suya düşebilir! Sürpriz gelişme...
DÜNYA

ABD'NİN KUZEY KORE PLANI SUYA DÜŞEBİLİR! SÜRPRİZ GELİŞME...
Osmanlı haritasını peçeteye çizip, Libya'yı üçe böldüler!
DÜNYA

TRUMP'IN DANIŞMANI OSMANLI HARİTASINI PEÇETEYE ÇİZDİ, ÜLKEYİ ÜÇE BÖLDÜ!
Rus hacker Levashov, İspanya'da gözaltına alındı!
DÜNYA

ABD'Yİ KARIŞTIRAN 'RUS ELEBAŞI' YAKALANDI İDDİASI!