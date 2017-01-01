10 NİSAN 2017
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Venezuela'dan 'kimyasal silah' iddialarına net yanıt!

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da muhalif göstericilere karşı kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddialara devlet başkanı Maduro'dan yanıt geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:58:18 Güncelleme: 12:00:13 AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela'nın tarihinde asla biyolojik, kimyasal ya da nükleer silahları olmamıştır" dedi.

Madura, Caracas'ta bir bölgenin belediye başkanı olan David Smolansky'nin sosyal medya üzerinden, "pazar günü Maduro hükümeti karşıtı gösteri düzenleyen binlerce kişiyi dağıtmak için daha önce görülmemiş kırmızı bir gaz kullanıldığına" ilişkin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayılan mesaj üzerine Maduro, "suç teşkil eden mesajlarının", ABD'nin askeri müdahalesine zemin hazırlamaya yönelik olduğunu savunarak, Smolansky hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Maduro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın tarihinde asla biyolojik, kimyasal ya da nükleer silahlar olmamıştır." dedi.

Protestolar sırasında kullanılan gazın ya da dumanın türü ve bileşkesi net olarak bilinmezken, bazı göstericiler, sosyal medya hesaplarından, göz yaşartıcı gazın yayıldığı esnada kullanılmasının mide bulantısı ve kusmaya neden olduğunu belirtti.

Hükümet destekçileri ise söz konusu gazın, İspanya'da kalabalıkları kontrol altına almak için kullanılanın aynısı olduğunu savundu.

Polisle protestocular arasında olayların yaşandığı esnada Smolansky, Maduro'yu suçladığı sosyal medya paylaşımında, "Suriye'de yaşandığı gibi kimyasal silah kullanılmaya başlandı." ifadesine yer vermişti.

Caracas'ta ve diğer kentlerde dün binlerce kişi, muhalefet lideri Henrique Capriles'e verilen 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması kararını protesto etmişti.

Polis bazı göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ederken, protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.

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