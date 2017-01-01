Ruhani'den Esed sorusuna yanıt: Reformlar yapılmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beşşar Esed'in başında olduğu Suriye devletinde reform yapılması gerektiğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan İran seçimleri ve bölgesel konularla ilgili soruları cevapladı.

"Suriye'de kimyasal silah kullanılması ve İran'ın Esed'i desteklemesi dünyadaki hassasiyeti artırdı. İran'ın Suriye politikasını değiştirmesi düşünülüyor mu?" sorusuna karşılık Ruhani, "Batı teröristlere destek vermeye son vermelidir. Elbette Suriye devletinde reformlar yapılması da gerekmektedir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, Esed rejiminin kimyasal silah saldırısının ardından ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin ise "ABD'nin Suriye'ye saldırması yanlıştı. Bu ilk defa gerçekleşti. Tekrarı çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Ruhani, Suudi Arabistan ile ilişkilerin iyileşmesini istediklerini belirtirken, "Suudi Arabistan'ın İran aleyhine girişimlerinin sebebi Suudi Arabistan'ın Suriye ve Yemen'de aldığı yenilgilerdir." diye konuştu.

Geçen yıllarda hac döneminde Mina'da yaşanan olaylar ve İran'da Suudi Arabistan temsilciliklerine yönelik saldırıların iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdiğini dile getiren Ruhani, İranlıların bu yıl hacca gidecek olmalarının ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

İran'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için daha önce adaylığını açıklayan Ruhani, hükümetinin önceki dönemlere kıyasla ekonomiyi güçlendirdiğini ve özgürlüklerin önünü açtığını savundu.