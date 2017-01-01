10 NİSAN 2017
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DÜNYA

Rus hacker Levashov, İspanya'da tutuklandı

ABD seçimlerine Rusya lehine müdahale ettiği iddia edilen hacker grubunun başında olduğu öne sürülen Pyotr Levashov isimli bilgisayar programcısı İspanya'da tutuklandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:20:23 Güncelleme: 21:13:28 AA

İspanya'nın Barcelona kentinde bir Rus bilgisayar programcısının ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) talebi üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

Rusya'nın "Russia Today" televizyonu, Pyotr Levashov isimli Rus bilgisayar programcısının ABD'nin uluslararası tutuklama emri çerçevesinde gözaltına alındığını duyurdu. Rus basını, Levashov'un ABD'de kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını yazdı. Haberlerde, Levashov'un Barcelona'da ailesiyle tatil yaparken yakalandığı belirtildi.

Levashov'un yakalanması hakkında Rusya'nın Madrid Büyükelçiliği sözcüsü ve İspanya polisi ile İspanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD Adalet Bakanlığı sözcülerinden Peter Carr ise gizlilik nedeniyle bilgi paylaşamayacaklarını söyledi.

SİBER SALDIRGANLARIN ELEBAŞI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Batılı ülkelerde siber güvenlik alanında araştırma yapan uzmanlar, Levashov'un "siber saldırganların elebaşı" olarak tanınan Peter Severa ile aynı kişi olduğunu iddia ediyor.

Dünya genelinde siber saldırılar hakkında araştırma yapan Spamhaus grubu, Severa'yı "ilk 10 siber saldırgan" arasında gösteriyor ve Levashov'un Severa olarak bilinen kişi olduğunu ileri sürüyor.

Severa hakkında 2012 yılında Rusya'daki yerel seçimleri siber saldırı yoluyla etkilediği iddiaları da bulunuyordu. Severa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rakibi Mikhail D. Prokhorov hakkında karalama kampanyası yürüttüğü savunuluyordu.

İspanyol polis yetkilileri, ocak ayında "Lisov" kod adlı başka bir Rus bilgisayar programcısını ABD'nin talebi üzerine tutuklamıştı.

ABD hükümeti, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'a destek sağlamak için Demokrat Parti e-postalarına girdiğini iddia ediyor. FBI ve ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi de Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Trump kampanyasıyla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları soruşturmaya devam ediyor. Rus yetkililer ise bu yöndeki tüm iddiaları reddediyor. 

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