SON DAKİKA

İsrail ordusu, Mısır'ın Sina bölgesinden ülkeye füze atıldığını açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, İsrail ile Mısır arasındaki Taba sınır kapısının kapatıldığı duyuruldu. Olay sırasında İsrail'in güneyindeki bölgede bir füze saldırısını haber veren sirenlerin çalmasının kayıpların önüne geçtiği belirtildi.

İsrailli yetkililer daha önce, Hamursuz Bayramı tatili için Sina yarımadasına gidecek vatandaşlarını terör tehdidine karşı uyarmıştı. Pazar günü iki kiliseye yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği Mısır'da Sina bölgesi DEAŞ'ın etkili olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor.