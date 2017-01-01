Çavuşoğlu, ABD ve Rus mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede DEAŞ'la mücadele ve Esed'in geleceği ve Suriye'deki son gelişmeler konuşuldu.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşerek kilise saldırısına ilişkin taziyelerini iletti.

ÇAVUŞOĞLU İTALYA'YA GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İtalya'nın Lucca kentinde yapılacak Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İtalya'da yapılacak Suriye konulu toplantıya katılacağı belirtildi.

Toplantıda Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin ele alınacağı ifade edilen açıklamada, toplantıya Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Avrupa Birliği'nin davetli olduğu kaydedildi.

Çavuşoğlu, önceki gün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ile telefonda görüşmüştü. Her iki bakan Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'nın en kısa zamanda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.