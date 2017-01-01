10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü!
DÜNYA

Çavuşoğlu, ABD ve Rus mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile DEAŞ ve Esed'in geleceğini görüştü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:22:25 Güncelleme: 19:03:38 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede DEAŞ'la mücadele ve Esed'in geleceği ve Suriye'deki son gelişmeler konuşuldu.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşerek kilise saldırısına ilişkin taziyelerini iletti.

ÇAVUŞOĞLU İTALYA'YA GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İtalya'nın Lucca kentinde yapılacak Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İtalya'da yapılacak Suriye konulu toplantıya katılacağı belirtildi.

Toplantıda Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin ele alınacağı ifade edilen açıklamada, toplantıya Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Avrupa Birliği'nin davetli olduğu kaydedildi.

Çavuşoğlu, önceki gün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ile telefonda görüşmüştü. Her iki bakan Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'nın en kısa zamanda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    niye kedinin bilmedigi onlarin bildigi ne varmis
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mevlüt Çavuşoğlu, G7'deki Suriye görüşmelerine katılacak
DÜNYA

Bakan Çavuşoğlu, G7'deki Suriye görüşmelerine ...
Mısır'da 3 aylık OHAL kararı onaylandı
DÜNYA

Mısır'da 3 aylık OHAL kararı onaylandı
Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı
DÜNYA

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı
Philip Crowley: ABD-Rusya gerilimi artmalı
DÜNYA

'ABD-Rusya gerilimi artmalı'
Suud Kralı Salman'dan Donald Trump'a Suriye teşekkürü
DÜNYA

Beyaz Saray: Başkana teşekkür etti
İngiltere'den flaş Rusya kararı!
DÜNYA

İngiltere'den flaş Rusya kararı!
Bu fotoğraf karesi İngiltere'nin gündemine oturdu!
DÜNYA

BU KARE İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU!
Çavuşoğlu, ABD ve Rus mevkidaşları ile görüştü
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU, ABD VE RUS MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
'ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyoruz'
DÜNYA

RUSYA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: ABD İLE SAVAŞ...
Mevlüt Çavuşoğlu, G7'deki Suriye görüşmelerine katılacak
DÜNYA

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, G7'DEKİ SURİYE GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK
BM açıkladı: Suriye'de 26 kimyasal saldırı
DÜNYA

BM AÇIKLADI: SURİYE'DE 26 KİMYASAL SALDIRI
Kuzey Kore'nin devlet radyosundan 'şifreli' mesaj iddiası
DÜNYA

TÜM DÜNYADA MERAK UYANDIRAN MESAJ!