10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
edl
DÜNYA

Bu fotoğraf karesi İngiltere'nin gündemine oturdu!

İngiltere'de ırkçı bir grubun karşısında duran Asyalı bir kadının fotoğrafı gündem yarattı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:35:17 Güncelleme: 16:45:46 HABERTURK.COM

İngiltere'nin Birmingham kentinde ırkçı grup İngiliz Savunma Birliği'nin düzenlediği bir eylem sırasında çekilen bir kare gündem yarattı.

Karede eylem sırasında genç bir kadının ırkçıların karşısına geçip, alaycı bir gülümsemeyle onlara baktığı görülüyor.

İsminin Saffiyah Khan olduğu öğrenilen Asyalı kadın olayın ardından BBC'ye verdiği röportajda, Müslüman bir kadının etrafının ırkçılar tarafından sarıldığını ve ona yardım etmek istediğini söyledi.

Khan, "Benim kentimde kabadayılık yapılmasından hoşlanmıyorum" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Almanya'daki Türk konsolosluğunda alarm!
DÜNYA

Almanya'daki Türk konsolosluğunda alarm!
Mısır'da 3 aylık OHAL kararı onaylandı
DÜNYA

Mısır'da 3 aylık OHAL kararı onaylandı
Kendini ateşe veren sığınmacıdan kötü haber
DÜNYA

Kendini ateşe veren sığınmacıdan kötü haber
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile DEAŞ ve Esed'i görüştü!
DÜNYA

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile DEAŞ ve Esed'i ...
Mısır'dan İsrail'e füze!
DÜNYA

Mısır'dan İsrail'e füze!
Tillerson'un Moskova ziyaretiyle ilgili Kremlin'den kritik açıklama!
DÜNYA

Tillerson'un Moskova ziyaretiyle ilgili Kremlin'den ...
Mısır'dan İsrail'e füze!
DÜNYA

MISIR'DAN İSRAİL'E FÜZE!
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Takip ediyoruz
DÜNYA

RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: TAKİP EDİYORUZ
Tillerson'un Moskova ziyaretiyle ilgili Kremlin'den kritik açıklama!
DÜNYA

TİLLERSON'UN MOSKOVA ZİYARETİYLE İLGİLİ KREMLİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Bu fotoğraf karesi İngiltere'nin gündemine oturdu!
DÜNYA

BU FOTOĞRAF KARESİ İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU!
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile DEAŞ ve Esed'i görüştü!
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DEAŞ VE ESED'İ GÖRÜŞTÜ!
Almanya'daki Türk konsolosluğunda alarm!
DÜNYA

ALMANYA'DAKİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNDA ALARM!