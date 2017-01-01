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Almanya'daki Türk konsolosluğunda alarm!

Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'nda şarbon alarmı verildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:37:59 Güncelleme: 16:41:19 İHA

Almanya'da, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'na içerisinde Şarbon tozu olduğundan şüphelenilen bir mektup gönderildi.

Konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, 3 saat boyunca konsoloslukta işlem yapılamadı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli paket, uzmanlar tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Essen Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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