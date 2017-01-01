Almanya'daki Türk konsolosluğunda alarm!

Almanya'da, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'na içerisinde Şarbon tozu olduğundan şüphelenilen bir mektup gönderildi.

Konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, 3 saat boyunca konsoloslukta işlem yapılamadı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli paket, uzmanlar tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Essen Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.