Almanya'daki Türk konsolosluğunda alarm!

Almanya'da, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğu'na içerisinde Şarbon tozu olduğundan şüphelenilen bir mektup gönderildi.
Konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, 3 saat boyunca konsoloslukta işlem yapılamadı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli paket, uzmanlar tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Essen Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
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