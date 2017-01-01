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Mevlüt Çavuşoğlu
DÜNYA

Mevlüt Çavuşoğlu, G7'deki Suriye görüşmelerine katılacak

İtalya'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye konusu ele alınacak. Görüşmeye Türkiye´nin yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da katılım gösterecek

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:22:56 Güncelleme: 18:24:48 DHA

İtalya'da bugün toplanan G7 Dışişleri Bakanları, ev sahibi ülkenin çağrısıyla salı günü Suriye meselesinin ele alınacağı özel oturumda bir araya gelecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da oturuma katılacak.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve İtalya´dan oluşan G7 Dışişleri Bakanları toplantısı, İtalya´nın Lucca kentinde başladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katıldığı toplantı iki gün sürecek.

Gelecek ay İtalya´nın güneyinde yapılacak olan G7 zirvesi öncesinde düzenlenen toplantıda bakanların gündemindeki temel konular şöyle:

Irak ve Suriye´den IŞİD terör örgütünün temizlenmesi için yapılabilecekler, Kuzey Afrika´dan Avrupa´ya göçün önlenmesi için Libya´yla işbirliği, Ukrayna krizi, Kuzey Kore ile Batı arasındaki nükleer anlaşmazlık, Suriye, Irak, Libya, İran ve Afrika.

"SURİYE İÇİN EN İYİ STRATEJİYİ GÖRÜŞECEĞİZ"

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano´nun çağrısıyla yarın saat 08.00´da (TSİ 09.00) başlayacak olan Suriye özel oturumuna ise, Türkiye´nin yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da katılacak.

Ev sahibi Bakan Alfano, olağanüstü buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye meselesinde bizimkine benzer görüşleri olan ülkeleri bu toplantıya katılmaya çağırdık. Suudi Arabistan´dan Türkiye´ye, Birleşik Arap Emirlikleri´nden Ürdün gibi ülkelerden, Suriye´ye barış getirmek ve bu ülkenin güvenliğini sağlamaya dair en iyi stratejiyi belirlemek için G7 üyeleriyle birlikte mantık yürütmek üzere burada olmalarını istedik" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çarşamba yapacağı görüşme öncesinde, Suriye meselesinde ortak bir çizgi belirlenmesi hedefleniyor.

Tillerson, G7 toplantısı öncesinde Lucca kentindeki Nazi Almanya´sının saldırıları sırasında hayatını kaybeden 560 kişi anısına yapılan Sant´Anna di Stazzema Anıtı´nı ziyareti sırasında, "Biz, dünyanın neresinde olursa olsun, masumlara karşı suç işlemiş olan herkesin hesap vermesini sağlamayı istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bu arada İtalyan basını, Suriye konusunda gerilim yaşayan ABD ve Rusya arasında İtalya´nın arabuluculuk yapma çabası içinde olduğunu belirtti.

 

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