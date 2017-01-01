Kuzey Kore'nin devlet radyosundan 'şifreli' mesaj iddiası

Kuzey Kore, ülke dışındaki casuslarına şifreli talimat gönderme amaçlı olduğu düşünülen, radyodan gelişigüzel bazı sayıların okunduğu "gizemli" yayınlarına bir yenisini daha ekledi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre, resmi yayın organı Pyongyang radyosu yerel saatle 12.15'te başlayan yayınında üç ve iki basamaklı sayı dizlilerinden oluşan 70 çift rakam anons etti.

"Şimdi uzaktan eğitim üniversitesi 21. birim keşif kolu üyeleri için makine mühendisliği ödevlerini açıklıyoruz." ifadesiyle başlayan yayında spiker bir dizi sayıyı, "Sayı 69, 602. sayfada; Sayı 79, 133. sayfada; Sayı 18, 216. sayfada..." şeklinde ilerleyen bir kalıp içinde okudu. Aynı sayılar baştan sona iki kez tekrar edildi.

Pyongyang yönetimi, Soğuk Savaş yıllarındaki casusluk faaliyetlerini hatırlatan bu tür yayınlarını 2000 yılında durdurmuştu. Şifreli talimatlar olduğu tahmin edilen yayınlar, Güney-Kuzey ilişkilerinin yeniden gerilmesiyle 24 Haziran 2016'da yeniden başlatılmıştı.

Bugünkü yayın o tarihten bu yana yapılan 31. şifreli duyuru girişimi oldu.