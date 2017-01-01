10 NİSAN 2017
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ABD'de ilkokulda silahlı saldırı

California'da bir ilkokuldaki saldırıda iki yetişkinin öldüğü iki öğrencinin ise yaralandığı duyuruldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 21:36:16 Güncelleme: 22:25:57 AA

ABD'nin California eyaletindeki ilkokulda yaşanan silahlı saldırıda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise yaralandığı belirtildi.

California'nın San Bernardino kentindeki North Park ilkokulunda yaşanan saldırıya ilişkin polisten yapılan açıklamada olayda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, ilk bilgilere göre saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu ifade edildi.

Saldırgan da öldüğü için okulda herhangi bir tehlike kalmadığı açıklandı.

Yaralanan çocuklara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 34 dakika önce
    siddetle kiniyoruz abd yi .. abd guvenlir degil . gidecek olanlar dikkat edin . guvenlik sifir . biz alistik abd de okullarda boyle seylere allah bilir sokaklar nasil medyaya yansimayanlar ..
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