11 NİSAN 2017
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Suriye rejim güçlerinden İdlib'e fosfor gazlı saldırı

İdlib'in Sarliam, Maarrat el-Nu'man, Hbit ve El-Shaghr köylerine fosfor gazlı hava saldırısı düzenlendi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:29:51 Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 00:03:31 İHA

Suriye rejim güçleri, İdlib'teki köylere kimyasal silahlı saldırı düzenledi.

Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in Sarliam, Maarrat el-Nu'man, Hbit ve El-Shaghr köylerine fosfor gazlı hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bilgisi aktarıldı.

Rejim güçlerinin 4 Nisan tarihinde Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği kimyasal saldırıda 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 500'den fazla sivil de yaralanmıştı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 dakika önce
    esed allahindan bul demiyoruz allahimizdan bul diyoruz cunku sen allah korkusu olmayan bir insansin tum serler musluman ahtlari uzerine olsun allahsiz tosba
  • Misafir 10 dakika önce
    Bu adamın ölümünü görmeden bizim canımızı alma Yarabbim
  • Misafir 17 dakika önce
    Geberip gittiğini görürüz inşallah katil Esad
  • Misafir 20 dakika önce
    rusya suan amerikayi deniyor s400 lerin gucunu gosterecek govde gosterisi olucak sonuc 3.dunya savasina dogru mu gidiyoruz
  • Misafir 21 dakika önce
    gene trumpa ihtiyacimiz var galiba
  • Misafir 34 dakika önce
    Esadın sonu geldi.
  • Misafir 37 dakika önce
    İnsan değil bunlar
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