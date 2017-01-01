Suriye rejim güçlerinden İdlib'e fosfor gazlı saldırı

Suriye rejim güçleri, İdlib'teki köylere kimyasal silahlı saldırı düzenledi.
Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in Sarliam, Maarrat el-Nu'man, Hbit ve El-Shaghr köylerine fosfor gazlı hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bilgisi aktarıldı.
Rejim güçlerinin 4 Nisan tarihinde Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği kimyasal saldırıda 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 500'den fazla sivil de yaralanmıştı.
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YORUMLAR 6
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Misafir 3 dakika önceesed allahindan bul demiyoruz allahimizdan bul diyoruz cunku sen allah korkusu olmayan bir insansin tum serler musluman ahtlari uzerine olsun allahsiz tosba00
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Misafir 10 dakika önceBu adamın ölümünü görmeden bizim canımızı alma Yarabbim00
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Misafir 17 dakika önceGeberip gittiğini görürüz inşallah katil Esad00
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Misafir 20 dakika öncerusya suan amerikayi deniyor s400 lerin gucunu gosterecek govde gosterisi olucak sonuc 3.dunya savasina dogru mu gidiyoruz00
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Misafir 21 dakika öncegene trumpa ihtiyacimiz var galiba00
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Misafir 34 dakika önceEsadın sonu geldi.00
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Misafir 37 dakika önceİnsan değil bunlar00
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