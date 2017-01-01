Suriye rejim güçlerinden İdlib'e fosfor gazlı saldırı

Suriye rejim güçleri, İdlib'teki köylere kimyasal silahlı saldırı düzenledi.

Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in Sarliam, Maarrat el-Nu'man, Hbit ve El-Shaghr köylerine fosfor gazlı hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bilgisi aktarıldı.

Rejim güçlerinin 4 Nisan tarihinde Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği kimyasal saldırıda 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 500'den fazla sivil de yaralanmıştı.