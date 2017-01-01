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'Rusya, Esed'in İdlib'e kimyasal saldırı yapacağını biliyordu'

Amerikalı bir yetkiliye dayandırılan haberde, Rusya'nın, Esed'in İdlib'e gerçekleştirdiği kimyasal saldırıdan önceden haberdar olduğu belirtildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:50:13 Güncelleme: 23:51:35 AA

AP haber ajansı, yayımladığı haberde, Rusya'nın, Esed rejiminin İdlib kentindeki kimyasal saldırısından önce konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu iddiasına yer verdi.

AP, ismini açıklamadığı Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberde, Rusya'nın, Esed'in kimyasal saldırısından daha önce haberi olduğunu öne sürdü.

Haberde, yetkilinin, " ABD, Rusya'nın geçen hafta Suriye'deki kimyasal silah saldırısından önceden haberi olduğu sonucuna vardı." ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonrasında Rusya'ya ait insansız hava uçaklarının yaralıların kaldırıldığı hastanenin üzerinde uçtuğu, İHA'nın bölgeden ayrılmasından birkaç saat sonra Rusya'ya ait jetlerin hastaneyi bombaladığı ileri sürüldü.

Haberde, Amerikalı yetkilinin, Rusya'nın "delillerin ortadan kaybolması" için hastaneyi bombaladığını iddia ettiği kaydedildi.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

Buna karşılık ABD, Başkan Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Çarşamba günü Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    rusya ile isbirligi yapan herkes dinsizdir
  • Misafir 17 dakika önce
    zalimler icin yasasin cehennem
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