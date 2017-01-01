11 NİSAN 2017
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mevlüt çavuşoğlu
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan G7 zirvesinin ardından açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G7 zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin elinde hala kimyasal silah kapasitesinin olduğunu söyledi

11 Nisan 2017 Salı, 10:04:37 Güncelleme: 10:42:21 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G7 zirvesi sonrası açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tillerson, G7'den sonra Moskova'yı ziyaret edecek. Burada Moskova'yla konuşulması gerekenleri konuştuk. Artık bu rejimle Suriye'nin devam edecemeyeceği aşikardır. Geçiş hükümetinin bir an önce hayata geçirmek lazım. Terör örgütleriyle de mücadeleye devam. Sadece kimyasal silahlarla değil, tank ve diğer konvansiyonel silahlarla da rejimin muhalefeti vurmaya ve masum insanları öldürmeye devam etmemesi gerekiyor. Ateşkesten bu yana sık sık rejim ateşkesi ihlal ediyor. Olası riskleri de gündeme getirdik. İdlib'e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğin vurguladık. Artık Esad'sız bir Suriye için Rusya'nın da ikna edilmesi gerektiğini vurguladık. Biz en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizdik."

"Elimizdeki bilgilere göre rejimin hala kimyasal silah kullanma kapasitesi var."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    putin seni yer gevezelik yapma
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