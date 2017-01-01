11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kuzey kore
DÜNYA

Kuzey Kore'den ABD'nin savaş gemilerine yanıt: Hazırız

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin savaş gemilerini Kore yarımadasına göndermesi üzerine bir açıklama yayınladı

11 Nisan 2017 Salı, 10:15:44 Güncelleme: 10:31:04 HABERTURK.COM

Son dönemde yaptığı füze denemeleriyle başta ABD olmak üzere bir çok ülkenin tepkisini çeken ve son olarak ABD'nin savaş gemilerini göndererek savaş sinyalleri verdiği Kuzey Kore, ABD'nin gemilerini Kore yarımadası yakınlarına konuşlandırmasına yanıt verdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konunun ciddi bir evreye geldiği belirtilirken, ABD'nin gemilerini konuşlandırması için 'işgal için yapılan pervasızca hareketler' olarak değerlendirildi.

Kuzey Kore'nin resmi devlet ajansı KCNA'nın aktardığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Zalimce hareketlerinin felaket sonuçları için ABD'yi sorumlu tutacağız. Demokratik Kore Cumhuriyeti, ABD tarafından istenen savaşın herhangi bir türüne yanıt vermeye hazırdır." ifadeleri yer aldı.

GÜNEY KORE VE ÇİN ANLAŞTI

Öte yandan balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'yle ilgili olarak bölge ülkelerinin diplomatik çabaları da sürüyor.

Güney Kore, Pyongyang yönetiminin en büyük müttefiki olarak görülen Çin'le masaya oturdu. İki ülke, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yapması durumunda sert yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

ABD GÖZÜNÜ 15 NİSAN'A ÇEVİRDİ

Savaş gemilerini Kore yarımadasına doğru gönderen ABD ise gözünü 15 Nisan tarihine çevirdi. Kim Jon-Un'un dedesi Kım Il Sung'un doğum günü olan tarihte ülkede kutlamalar yapılması bekleniyor. ABD istihbaratı Kim Jong-Un'un bu tarihte yeni bir füze denemesi yapabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ABD donanması, Avustralya'ya doğru yol alan uçak gemisi USS Carl Vinson'ı Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından Kore yarımadasına yollamıştı. Uçak gemisine, güdümlü füze taşıyan bir kruvazör ve iki destroyer de eşlik ediyor. Uçak gemisinin 5 bin denizci ve 60 savaş uçağı taşıdığı belirtiliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çavuşoğlu'ndan G7 zirvesinin ardından açıklama
DÜNYA

Çavuşoğlu: Esad'sız Suriye için Rusya ikna edilmeli

Meksika'da inşaat faciası: 6 ölü
DÜNYA

Meksika'da inşaat faciası: 6 ölü
Fiji'de Winston Kasırgası sonrası 30 bin kişi depresyonda
DÜNYA

Kasırga on binlerce kişiyi depresyona soktu
Wilders yine ‘Fitne’ çıkaracak
DÜNYA

Irkçı Wilders yine 'Fitne' peşinde!
ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı
DÜNYA

ABD'de skandal! Sürükleyerek dışarı çıkardılar!
Nobel ödüllü Malala Yusufzay BM'nin barış elçisi oldu
DÜNYA

Nobel ödüllü o isim BM'nin barış elçisi oldu
Wilders yine ‘Fitne’ çıkaracak
DÜNYA

IRKÇI WİLDERS YİNE 'FİTNE' PEŞİNDE!
Nobel ödüllü Malala Yusufzay BM'nin barış elçisi oldu
DÜNYA

NOBEL ÖDÜLLÜ O İSİM BM'NİN BARIŞ ELÇİSİ OLDU
Çavuşoğlu'ndan G7 zirvesinin ardından açıklama
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU: ESAD'SIZ SURİYE İÇİN RUSYA İKNA EDİLMELİ

ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı
DÜNYA

ABD'DE SKANDAL! SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDILAR!
Almanya'da başörtülü genç kız darp edildi
DÜNYA

ALMANYA'DA BAŞÖRTÜLÜ GENÇ KIZ DARP EDİLDİ
Fiji'de Winston Kasırgası sonrası 30 bin kişi depresyonda
DÜNYA

KASIRGA ON BİNLERCE KİŞİYİ DEPRESYONA SOKTU