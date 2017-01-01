Kuzey Kore'den ABD'nin savaş gemilerine yanıt: Hazırız

Son dönemde yaptığı füze denemeleriyle başta ABD olmak üzere bir çok ülkenin tepkisini çeken ve son olarak ABD'nin savaş gemilerini göndererek savaş sinyalleri verdiği Kuzey Kore, ABD'nin gemilerini Kore yarımadası yakınlarına konuşlandırmasına yanıt verdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konunun ciddi bir evreye geldiği belirtilirken, ABD'nin gemilerini konuşlandırması için 'işgal için yapılan pervasızca hareketler' olarak değerlendirildi.

Kuzey Kore'nin resmi devlet ajansı KCNA'nın aktardığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Zalimce hareketlerinin felaket sonuçları için ABD'yi sorumlu tutacağız. Demokratik Kore Cumhuriyeti, ABD tarafından istenen savaşın herhangi bir türüne yanıt vermeye hazırdır." ifadeleri yer aldı.

GÜNEY KORE VE ÇİN ANLAŞTI

Öte yandan balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'yle ilgili olarak bölge ülkelerinin diplomatik çabaları da sürüyor.

Güney Kore, Pyongyang yönetiminin en büyük müttefiki olarak görülen Çin'le masaya oturdu. İki ülke, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yapması durumunda sert yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

ABD GÖZÜNÜ 15 NİSAN'A ÇEVİRDİ

Savaş gemilerini Kore yarımadasına doğru gönderen ABD ise gözünü 15 Nisan tarihine çevirdi. Kim Jon-Un'un dedesi Kım Il Sung'un doğum günü olan tarihte ülkede kutlamalar yapılması bekleniyor. ABD istihbaratı Kim Jong-Un'un bu tarihte yeni bir füze denemesi yapabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ABD donanması, Avustralya'ya doğru yol alan uçak gemisi USS Carl Vinson'ı Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından Kore yarımadasına yollamıştı. Uçak gemisine, güdümlü füze taşıyan bir kruvazör ve iki destroyer de eşlik ediyor. Uçak gemisinin 5 bin denizci ve 60 savaş uçağı taşıdığı belirtiliyor.