Paris'te inanılmaz görüntüler! Polisler ve gardiyanlar karşı karşıya...

Fransa'nın başkenti Paris dün gece yanan barikatlar ve şiddetli çatışmalara sahne oldu. Son dönemde şehrin banliyölerinde yaşayan göçmen gruplarla polis arasında çatışmaların yaşandığı şehirde çatışmanın tarafları bu kez polisler ve gardiyanlardı.

Avrupa'nın en büyük cezaevi olarak bilinen Fleury-Merogis'de görev yapan 350 gardiyan, cezaevindeki çalışma koşullarını protesto etmek için bir eylem düzenledi.

Eylem sırasında gerginlik artınca polisin gaz bombalı müdahalesine, gardiyanlar barikatlar kurarak ve lastik yakarak yanıt verdi. Polisler ve gardiyanlar arasındaki çatışmanın gece boyu sürdüğü belirtildi.

Gardiyanlar geçtiğimiz hafta cezaevinde mahkumların saldırısına uğrayan 6 gardiyanın yaralanması üzerine grev kararı almıştı. Gardiyanlar cezaevindeki mahkum sayısının düşürülmesini, gardiyan sayısının arttırılmasını ve günlük rutinlerini yaparken can güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyor.

— Clément Lanot (@ClementLanot) April 10, 2017