Nijerya'da silahlı kişiler iki Türk işçiyi kaçırdı!

Nijerya'nın güneyindeki petrol bölgesi olan Akwa Ibom şehrinde iki Türk vatandaşının silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

AFP'ye konuşan polis sözcüsü Chukwu Okechukwu, "Onna yerel yönetim bölgesinde, bir inşaat şirketi için çalışan iki Türk vatandaşı Pazar günü otel odalarından kaçırıldı." açıklamasını yaptı.

Polis yetkilileri, kaçırılan iki Türk vatandaşının serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kaçırılma olayının nedeni bilinmezken, ülkede faaliyet gösteren hiçbir grup olayın sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

Kaçırılma olaylarının sık sık görüldüğü Nijerya'da bu tip olaylar genelde, ülkede faaliyet gösteren silahlı gruplara fidye ödemesi yapılmasının ardından kaçırılanların serbest bırakılmasıyla sonuçlanıyor.

Ocak ayında da Nijerya'da bir Türk öğretmen, Lagos'daki bir okuldan iki okul çalışanı ve 5 öğrenciyle birlikte kaçırılmış, kaçırılan 8 kişi 2 hafta sonra serbest bırakılmıştı.