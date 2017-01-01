Dünyanın konuştuğu olayın kahramanları bir araya geldi!

İngiltere'nin Birmingham kentinde ırkçı İngiliz Savunma Birlikleri isimli grubun Müslüman bir kadına sataşması üzerine duruma müdahale eden ve internette hızla yayılan bir karenin baş aktörü olan Saffiyah Khan, ırkçılara karşı savunduğu Müslüman kadınla bir araya geldi.

Irkçı grubun sözlü saldırısına uğrayan Saira Zafar, "Desteğin için çok teşekkür ediyorum. Bir adım öne çıktın ve o durumda bana destek verdin. Bu gerçekten çok büyük anlam ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Uğradığı sözlü saldırıyı da anlatan 24 yaşındaki Zafar, "Bana, 'Sen İngiliz değilsin', 'Burası Hristiyan bir ülke, senin ülken değil', 'Nereden geldiysen oraya dön' dediler. Paniğe kapıldım ve güvenliğim için endişelendim. O anda gelen destek çok rahatlatmıştı ama etrafta kimin olduğunu görememiştim." ifadelerini kullandı.

Olayın kahramanı Saffiyah Khan ise, "Böyle bir şey için herhangi bir özür olamaz. Gösterdiğimizden daha fazla birlikte yaşama kapasitemizin olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Fotoğraftaki diğer kişi olan İngiliz Savunma Birlikleri üyesi Ian Crossland ise yaptığı açıklamada, "Bu saygısız cadı, Stockholm'de Westminster'da terör saldırılarında ölenler için 1 dakika sessizce durmayı tercih ediyor. Ağzında hala dişleri olduğu için şanslı." ifadelerini kullandı.