11 NİSAN 2017
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DÜNYA

ABD'nin Suriye'ye saldırısının arkasında Ivanka mı var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, ABD'nin Suriye rejimine yönelik düzenlediği füzeli saldırı kararında Ivanka Trump'ın rolünün büyük olduğunu savundu

11 Nisan 2017 Salı, 12:54:30 Güncelleme: 13:12:42 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda Ivanka Trump'ın rolünün büyük olduğunu söyledi.

International Business Times'da yer alan habere göre Eric Trump, Telegrapha'a verdiği röportajda, "Ivanka üç çocuk annesi ve etkisi var. Ivanka'nın şunu söylediğine eminim: Dinle, bu korkunç bir olay.'" ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silahlı saldırının ardından ABD, saldırıyı düzenleyen uçakların kalktığı üsse 59 Tomahawk füzesiyle saldırmıştı.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın danışmanı olarak göreve getirilen Ivanka Trump, Suriye rejimine karşı askeri müdahalede bulunan babasının kararını övmüştü.

 

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