ABD Dışişleri Bakanı: "Esed ailesinin iktidarı..."

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, G7 zirvesi sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Tillerson: "Suriye'de yeni kimyasal saldırıya izin vermeyeceğiz. Esed ailesinin iktidarı sona yaklaşıyor. Suriye ve Irak'ta önceliğimiz DEAŞ'la mücadele. Esed'in kimyasal silahlarının DEAŞ ve ya diğerlerinin eline geçmesine izin vermeyiz. Rusya'nın Esed, İran ve Hizbullah kurduğu ittifaklar, Rusya'nın çıkarına hizmet etmiyor. Rusya, Suriye'nin kimyasal silahsızlandırılmasındaki garantörlüğünde başarısız oldu."

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