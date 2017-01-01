11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
rusya
DÜNYA

Suriye'de iki Rus askeri öldü!

Suriye'de iki Rus askerinini yaşamını yitirdiği, birinin ise hayati tehlikesini sürdürdüğü bildirildi

11 Nisan 2017 Salı, 14:35:20 Güncelleme: 15:17:40 HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanlığı, iki askerlerinin hayatını kaybettiğini, birinin ise yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

Reuters'ın RIA'dan aktardığına göre, iki Rus askerinin militanların saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye ordusuyla birlikte bulunan Rus askeri eğitimci ve danışmanlar, havan toplu saldırıya uğradı. Saldırı sonucu iki Rus askeri hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Suriye'den Moskova'ya kritik ziyaret!
DÜNYA

Suriye'den Moskova'ya kritik ziyaret!
Trump: Kuzey Kore bela arıyor
DÜNYA

Trump: Kuzey Kore bela arıyor
ABD Dışişleri Bakanı: "Esed ailesinin iktidarı..."
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı: "Esed ailesinin iktidarı..."
BM'den Afrika için dünyaya uyarı: Açlıktan toplu ölümler başlayabilir
DÜNYA

Dünyaya kritik uyarı: Açlıktan toplu ölümler ...
G7 ülkelerinden kritik Esed kararı!
DÜNYA

G7 ülkelerinden kritik Esed kararı!

Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Çok endişeliyiz
DÜNYA

Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Çok endişeliyiz
Reuters: Moskova'daki havalimanından dumanlar yükseliyor
DÜNYA

REUTERS: MOSKOVA'DAKİ HAVALİMANINDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Trump: Kuzey Kore bela arıyor
DÜNYA

TRUMP: KUZEY KORE BELA ARIYOR
Suriye'den Moskova'ya kritik ziyaret!
DÜNYA

SURİYE'DEN MOSKOVA'YA KRİTİK ZİYARET!
Suriye'de iki Rus askeri öldü!
DÜNYA

SURİYE'DE İKİ RUS ASKERİ ÖLDÜ!
ABD Dışişleri Bakanı: "Esed ailesinin iktidarı..."
DÜNYA

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: "ESED AİLESİNİN İKTİDARI..."
Putin: ABD'nin Şam'a saldırı hazırlığında olduğunu duydum
DÜNYA

PUTİN: ABD'NİN ŞAM'A SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNU DUYDUM