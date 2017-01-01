Suriye'de iki Rus askeri öldü!

Rusya Savunma Bakanlığı, iki askerlerinin hayatını kaybettiğini, birinin ise yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

Reuters'ın RIA'dan aktardığına göre, iki Rus askerinin militanların saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye ordusuyla birlikte bulunan Rus askeri eğitimci ve danışmanlar, havan toplu saldırıya uğradı. Saldırı sonucu iki Rus askeri hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı.