Bakan Akdağ, İdlib'de kullanılan silahı açıkladı!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı ile ilgili olarak, "İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, "İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.