11 NİSAN 2017
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Bakan Akdağ'dan İdlib'de kullanılan silahı açıkladı!
DÜNYA

Bakan Akdağ, İdlib'de kullanılan silahı açıkladı!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu

11 Nisan 2017 Salı, 16:14:08 Güncelleme: 17:01:59 HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Recep Akdağ İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı ile ilgili olarak, "İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, "İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 51 dakika önce
    önemli olan Serin gazini kimin kulandigidir.
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