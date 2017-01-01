11 NİSAN 2017
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Mukteda es-Sadr
DÜNYA

Mukteda es-Sadr: Kaddafi ve diğerleri gibi olmasın diye Esed'in görevi bırakmasını istedim

Şii lider Sadr, Beşşar Esed'in geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu ancak halkın sıkıntılarının son bulması için görevine son vermesi gerektiğini dile getirdi

11 Nisan 2017 Salı, 19:30:05 Güncelleme: 20:17:57 AA

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Suriye rejiminin başkanı Beşşar Esed'in, sonunun, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ve diğerleri gibi olmaması için görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Sadr, yaptığı açıklamada, "Esed'in görevinden ayrılması Suriye halkının kararına bağlı ancak bu halkın sıkıntılarını sonlandırmak için görevi bırakması uygun olur." diye konuştu.

"Sonu Kaddafi ve diğerleri gibi olmasın diye Esed'in görevi bırakmasını istedim." diyen Sadr, "Sadece Esed değil, halklarına karşı hala insani olmayan ve terör yönetimiyle davrandıkları için Abdurabbu Mansur Hadi (Yemen Cumhurbaşkanı) ve Bahreyn Kralı'nın da görevden alınmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sadr, daha önce de yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed'in Suriye'nin çıkarı doğrultusunda hareket ederek ülkeyi savaş belasından ve teröristlerin kontrolüne geçmekten kurtarmak için iktidardan vazgeçip görevinden istifa etmesi insaflı olur." demişti.

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