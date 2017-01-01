11 NİSAN 2017
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Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama
DÜNYA

SON DAKİKA! Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Patlamada Borussia Dortmund'lu futbolcu Marc Bartra'nın yaralandığı ve hayati tehlikesi olmadığı ifade edilirken maçın yarın TSİ 19.45'e ertelendi

11 Nisan 2017 Salı, 21:02:26 Güncelleme: 22:24:24 DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu gece oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası maçın yarın TSİ 19.45'e ertelenmesine karar verildi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamada, "Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı. Yaralanan futbolcunun Marc Bartra olduğu ve tedavi için hastaneye götürüldüğü ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan takim otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulandı. Almanya'daki Signal Iduna Park'ta oynanması planlanan karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacaktı.

 

TUZAKLANMIŞ BOMBA İHTİMALİ

Spox muhabiri gazeteci Fatih Demireli'nin Almanya'dan verdiği bilgilere göre, saldırının "tuzaklanmış bomba" ile yapılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

"EMRE MOR'UN DURUMU İYİ"

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan NTV Spor'da yaptığı açıklamada, "Emre'nin durumu iyi, olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Diğer futbolcular gibi. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Patlama sonrası otobüsün camları kırılmış. Ufak tefek yaralanmalar olmuş ama önemli bir durum yok" dedi.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 21 dakika önce
    ya almanya gordun mu
  • Misafir 24 dakika önce
    Endişe Duyuyoruz...
  • Misafir 26 dakika önce
    Endişeyle izliyoruz
  • Misafir 29 dakika önce
    Türkiye olarak endişeliyiz, vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, zorunlu haller dışında Almanya'ya gitmesinler, ayrıca terörüde kınıyoruz ...
  • Misafir 29 dakika önce
    Bumerang sahibine dönmüş.
  • Misafir 43 dakika önce
    Nedir dünyanin terorden cektigi be
  • Misafir 58 dakika önce
    almanya ya gitmek su an icin endişe verici
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