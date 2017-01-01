UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu gece oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası maçın yarın TSİ 19.45'e ertelenmesine karar verildi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamada, "Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı. Yaralanan futbolcunun Marc Bartra olduğu ve tedavi için hastaneye götürüldüğü ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan takim otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulandı. Almanya'daki Signal Iduna Park'ta oynanması planlanan karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacaktı.

TUZAKLANMIŞ BOMBA İHTİMALİ

Spox muhabiri gazeteci Fatih Demireli'nin Almanya'dan verdiği bilgilere göre, saldırının "tuzaklanmış bomba" ile yapılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

"EMRE MOR'UN DURUMU İYİ"

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan NTV Spor'da yaptığı açıklamada, "Emre'nin durumu iyi, olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Diğer futbolcular gibi. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Patlama sonrası otobüsün camları kırılmış. Ufak tefek yaralanmalar olmuş ama önemli bir durum yok" dedi.