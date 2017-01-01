Irak Başbakanı İbadi'den 'Irak'ta ABD üssü' iddialarına yanıt

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkede 5 bin 200 küsur ABD askerinin bulunduğunu söyledi.

Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan İbadi, ülkedeki yolsuzluklara değinerek, bununla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

İbadi, "Yolsuzluk yapanların çaldığı malları geri getireceğiz." dedi.

Irak'ın parçalanmayacağını da vurgulayan İbadi, "Iraklılar parçalanmayacak. Güneydeki vatandaşlar Musul'dakiler için bağış topluyor." ifadesini kullandı.

"5 BİN 200 KÜSUR ABD ASKERİ BULUNUYOR"

İbadi, ABD'nin Irak'taki askeri üsleri ve asker sayısına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Irak'ta ABD'ye ait askeri üs kurulması söz konusu değil. Askeri üs verme olayını reddettik. Koalisyona bağlı uçaklar komşu ülkelerin üslerinden geliyor. Eskiden üsleri kendileri (ABD) yönetirdi şimdi ise bu üsleri Iraklılar yönetiyor. ABD'nin burada 5 bin 200 küsur askeri var. Ancak bunların hiçbiri karada savaşmıyor. Bunlar danışmanlık, eğitim ve donanım faaliyetinde bulunuyor."

İbadi, koalisyon güçlerine ait ise 3 ile 4 bin arasında asker bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kerkük'teki bayrak kriziyle ilgili ise İbadi, "Kerkük Valisi, Bağdat'a gelen IKBY heyeti ve IKBY liderleriyle konuştum. Tansiyonu yükseltmenin yeri değildi. Kerkük'teki bileşenler arasında sorun yaratmak risktir. Tartışmalı bölgeleri çözme arzum var ancak bu anlaşma, anayasa ve dayanışma yoluyla olur. Konuyu şeffaflıkla çözmek için elimizde altın fırsatımız var. Çatışma bizi hiçbir sonuca götürmez. Yerinden edilenlerin bulunduğu ve bazı bölgeleri DEAŞ'ın kontrolünde olan bir kentte (Kerkük'te) referandum nasıl yapılabilir ki?." şeklinde konuştu.