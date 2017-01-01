Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'dan "Hitler" özrü

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın brifinginde Beşşar Esed'e atıfla "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı" dedikten sonra hata yaptığını ve kastının Esed ile Adolf Hitler'i kıyaslamak olmadığını belirterek özür diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden Spicer, Esed ile Hitler'i kıyasladığı sözleriyle ilgili olarak önce yazılı açıklama yaptı. Spicer daha sonra Amerikan CNN kanalına mülakat verdi.

Dünkü basın brifinginde ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda bile kimyasal silah kullanmadığını belirtirken "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı." ifadesini kullanan Spicer, daha sonra sözlerini düzeltme ihtiyacı hissetti.

Kastının "Hitler'in Esed gibi aynı yöntemle kendi halkına sarin gazı kullanmadığını" anlatmak olduğuna değinen Spicer, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak sözlerinin "Yahudi Soykırımı" (Holocaust) ile karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Buna karşın Amerikan kamuoyu ve medyasında sözleri tartışma konusu olan Spicer, brifingin ardından kısa bir yazılı açıklama yaparak kastının Esed-Hitler kıyaslaması yapmak olmadığını belirtti.

Daha sonra CNN kanalına konuşan Spicer, Holocaust ya da Hitler'i anımsatan sözlerinin yanlış olduğunu ve kamuoyundan özür dilediğini ifade etti.

" RUSYA TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA DURUYOR"

Esed rejimine her türlü desteği veren Rusya'yı, "tarihin yanlış tarafında" durmakla suçlayan Spicer, "Rusya, Kuzey Kore, Suriye ve İran ile yan yana duruyor ve Rusya hariç diğerleri başarısız devletler. Bu durumda Rusya'nın kendini (uluslararası toplumdan) izole ettiğine şüphe yok." dedi.

Spicer, Esed rejiminin halihazırda kimyasal silahlara sahip olmaması gerektiğini ve ilgili anlaşmaya Rusya'nın da imza attığını hatırlatarak, Moskova'nın Şam üzerindeki etkisini, kimyasal silahların bir daha kullanılmamasına harcaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Ortadoğu'daki birinci önceliğinin halen DEAŞ'ı yenmek olduğunu vurgulayan Spicer, "İkinci olarak, eğer Rusya ve diğerlerinin katkısıyla siyasi bir ortam oluşturulabilirse Suriyeliler kendilerine bir lider seçebilirler." ifadesini kullandı.

SADDAM HÜSEYİN-ESED KARŞILAŞTIRMASI

Spicer, zamanında Irak lideri Saddam Hüseyin'in kimyasal silah kullandığı için ABD tarafından devrilmesi gerektiğinin düşünüldüğü belirtilerek, şimdi neden Esed rejimi için aynı durumun geçerli olmadığının sorulması üzerine, "Bu soru bizim (Suriye'de) yeni bir lider istemediğimizi varsayıyor gibi. İki gündür peş peşe açıkça şunu söylüyoruz; Esed'in iktidarda olduğu bir gelecekte barışçıl ve istikrarlı bir Suriye görmediğimizi söylüyoruz." diye konuştu.

Spicer ayrıca, Rusya'nın İdlib'deki kimyasal silah saldırısından haberinin olup olmadığına ilişkin Amerikan istihbarat birimleri arasında bir mutabakat olmadığını söyledi.

Sözcü Spicer, dünkü basın brifinginde Esed rejiminin kendi halkına "kimyasal silahlar ve varil bombaları" ile saldırıyor olmasına vurgu yapmış, "varil bombası" ifadesini ilk kez kimyasal silahlarla yan yana kullanmıştı. Bugünkü brifingde konu gündeme gelmezken, Beyaz Saray'dan da henüz bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

"KUZEY KORE'NİN EYLEMLERİ TOLERE EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi hedef alan son açıklamalarını da değerlendiren Spicer, "Başkan (Trump), Kuzey Kore ile ilgili ne yapacağını açıklayacak değil, ama tüm seçenekler masada. Kuzey Kore'nin eylemleri tolere edilebilecek adımlar değildir." yorumunu yaptı.

Trump'ın geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de Kuzey Kore'nin konuşulduğunu hatırlatan Spicer, "Çin’in Kuzey Kore üzerinde ekonomik ve siyasi etkisi var, bunu kullanabilirler." dedi.

UÇAKTAN ATILAN YOLCU

Spicer, Amerikan United havayollarının bir yolcuyu uçaktan zorla indirmesiyle ilgili soruya da "Çok talihsiz bir durum, ancak devam eden soruşturmalar var." sözleriyle cevap verdi. Yolcunun zorla indirilmesini gösteren videonun ABD Başkanı Donald Trump tarafından da izlendiğini düşündüğünü söyleyen Spicer, "Eminim izleyen herkes rahatsız olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.