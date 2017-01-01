12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 03:45:46

ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 ayda 2 milyon dolara mal olan Palm Beach ziyaretleri, kent yöneticilerini isyan ettirdi. Belediye, ABD Başkanı’ndan ek vergi alacak

  • 1 Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi
    1 | 20

    ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 ayda 6 kez gittiği kendisine ait Mara-Largo Tatil Köyü’nün bağlı olduğu Palm Beach kasabası, artan güvenlik masrafları nedeniyle ek vergi talebinde bulunmaya hazırlanıyor. 

  • 2 Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi
    2 | 20

    Gazete Habertürk'ün haberine göre Başkan Trump, Florida Eyaleti’ne bağlı Palm Beach’te bulunan tatil köyüne 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturduğundan beri sık sık geliyor, hatta yabancı devlet başkanlarını burada ağırlıyor. 

  • 3 Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi
    3 | 20

    Ancak son 3 ayda tesisi 6 kez ziyaret eden Trump’ın tüm güvenlik harcamaları 2 milyon doları aştı. 

  • 4 Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi
    4 | 20

    Gizli Servis’in güvenlik kuralları gereği, Trump geldiğinde uçağının indiği havalimanı tamamen boşaltılıyor, Başkan’ın geçeceği yollar kapatılıyor, kente ek polis takviyesi yapılıyor. 

  • 5 Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi
    5 | 20

    Trump, her ziyaretinde günde 60 bin dolardan fazla harcama yapıyor. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300