Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi
12 Nisan 2017 Çarşamba, 03:45:46 | Güncelleme: 04:11:51
ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 ayda 2 milyon dolara mal olan Palm Beach ziyaretleri, kent yöneticilerini isyan ettirdi. Belediye, ABD Başkanı’ndan ek vergi alacak
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ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 ayda 6 kez gittiği kendisine ait Mara-Largo Tatil Köyü’nün bağlı olduğu Palm Beach kasabası, artan güvenlik masrafları nedeniyle ek vergi talebinde bulunmaya hazırlanıyor.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre Başkan Trump, Florida Eyaleti’ne bağlı Palm Beach’te bulunan tatil köyüne 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturduğundan beri sık sık geliyor, hatta yabancı devlet başkanlarını burada ağırlıyor.
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Ancak son 3 ayda tesisi 6 kez ziyaret eden Trump’ın tüm güvenlik harcamaları 2 milyon doları aştı.
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Gizli Servis’in güvenlik kuralları gereği, Trump geldiğinde uçağının indiği havalimanı tamamen boşaltılıyor, Başkan’ın geçeceği yollar kapatılıyor, kente ek polis takviyesi yapılıyor.
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Trump, her ziyaretinde günde 60 bin dolardan fazla harcama yapıyor.
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Şerif Ric Bradshaw, Çin Devlet Başkanı’nın ziyaretinde 250 bin dolar harcama yaptıklarını söyledi.
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Yerel yönetim, federal hükümetin masrafları karşılamaması durumunda, Trump’ın tatil merkezine özel bir emlak vergisi uygulamayı düşünüyor.
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Trump, Palm Beach’e geldiğinde kendisine ait Mar-a-Largo Tatil Köyü’nde kalıyor.
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17 KEZ GOLFE KAÇTI
Başkanlıkta 80 günü geride bırakan Trump, 17 gününü golf kulüplerinde geçirdi.
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ABD Başkanı’nın imzasını bekleyen evraklar da golf kulüplerine taşınıyor. Trump, selefi Barack Obama’yı sık sık golf sahasında görünmesinden ötürü eleştiriyordu.