Lavrov ile Tillerson Moskova'da ilk kez bir araya geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, görüşmeden önce açıklamada bulundu.

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Lavrov, bu tür saldırıların tekrarlanmamasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Lavrov, Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istediğini söyledi.

TILLERSON: İLETİŞİM KANALLARI AÇIK OLMALI

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ise Rusya ile iletişim kanallarının daima açık kalması gerektiğini belirtti.

"UÇUŞA YASAK BÖLGEYİ GÖRÜŞECEKLER"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşeceklerini söyledi.

Ryabkov, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun Moskova için 'gizem' olduğunu ve Washington'ın açıklamalarını 'ilkel' bulduğunu söyledi.

Ryabkov'un açıklamaları, Tillerson ile Lavrov'un Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin başlamasından dakikalar önce geldi.

Tillerson'ın ziyareti, Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınacağı bildirildi.