12 NİSAN 2017
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DÜNYA

Lavrov ile Tillerson Moskova'da ilk kez bir araya geldi

Moskova'da ilk kez bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson, çok kritik bir dönemde gerçekleştirdikleri görüşmeden önce açıklamalarda bulundu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:44:13 Güncelleme: 11:55:56 HABERTURK.COM

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, görüşmeden önce açıklamada bulundu. 

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının hukukun ihlali olduğunu söyledi. 

Lavrov, bu tür saldırıların tekrarlanmamasının önemine vurgu yaptı. 

Öte yandan Lavrov, Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istediğini söyledi.

TILLERSON: İLETİŞİM KANALLARI AÇIK OLMALI 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ise Rusya ile iletişim kanallarının daima açık kalması gerektiğini belirtti.

"UÇUŞA YASAK BÖLGEYİ GÖRÜŞECEKLER"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşeceklerini söyledi.

Ryabkov, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun Moskova için 'gizem' olduğunu ve Washington'ın açıklamalarını 'ilkel' bulduğunu söyledi.

Ryabkov'un açıklamaları, Tillerson ile Lavrov'un Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin başlamasından dakikalar önce geldi.

Tillerson'ın ziyareti, Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınacağı bildirildi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    kuzey kore ve ukraynaya suriyeye yaptığınızın aynısını yapmazsınız çünkü onlar müslüman değil
  • Misafir 5 dakika önce
    bunlar tepişiyor suriyede çocuklar eziliyor
  • Misafir 8 dakika önce
    işte dünyanın iyi yada kötü olması bunların iki dudağı arasında
  • Misafir 1 saat önce
    O yasak bölge Türk uçaklarının uçamıyacaģı şekilde olur.
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