Borussia Dortmund takım otobüsünü hedef aldığı söylenen patlamaların ardından, olay yerinde bulunan notla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sueddeutsche'nin haberine göre olay yerinde bulunan mektupta, saldırının Almanya'nın Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü gözetleme operasyonlarına bir cevap olduğu bilgisi yer aldı.

Soruşturmacılar, olay yerinde bulunan notun saldırganlar tarafından hedef şaşırtmak için bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

İKİNCİ MEKTUP İDDİASI

Öte yandan Focus Online dergisi, saldırıya uğrayan takım otobüsünün çevresinde ikinci bir mektup bulunduğunu iddia etti. Derginin haberine göre, ikinci mektupta saldırının Dortmund'un neo-Nazi ve ırkçı taraftarlarına misilleme niyetiyle yapıldığı iddiası yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Borussia Dortmund takım otobüsü, Monaco ile oynayacağı Devler Ligi karşılaşması öncesinde bombalı saldırıya uğramıştı. Alman polisi, otobüsün yakınında 3 ayrı bomba patladığını ve kırılan camlar nedeniyle futbolcu Marc Bartra'nın yaralandığını açıklamıştı.

Federal savcılar tarafından yürütülen soruşturmada, terör saldırısı dahil bütün ihtimallerin değerlendirildiği açıklanmıştı.