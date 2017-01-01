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DÜNYA

Trump'ın eski danışmanı Rus ajanı mıydı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki dış politika danışmanı Page'i gizlice izlemek için FBI'ın 2016'da mahkeme kararı çıkarttığı açıklandı. Kararı veren yargıcın, Page'in Rus ajanı olma ihtimali olduğu yönünde kanaat sahibi olduğu bildirildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:10:58 Güncelleme: 11:14:03 Reuters

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında dış politika danışmanı olan Carter Page'in haberleşmesini, Rusya ile kampanyası arasındaki olası bir ilişkinin araştırılması amacıyla gizlice izlemek için 2016 yılında mahkeme kararı çıkarttığı açıklandı.

Washington Post gazetesinin kolluk kuvvetleri yetkilileri ve diğer bazı yetkililere dayandırdığı habere göre, kararı FBI ve adalet bakanlığının başvurusu üzerine Dış İstihbarat İzleme Mahkemesi (FISA) verdi.

Gazete, kararı veren yargıcın, Page'in Rus ajanı olmasının ihtimal dahilinde olduğu yolunda kanaat sahibi olduğunu yazdı.

Page ise basına verdiği söyleşilerde seçimleri etkilemek için Ruslarla beraber çalıştığını yalanlamıştı.

Reuters'a dün yazılı bir açıklama yapan Page, mahkeme kararının eski Başkan Barack Obama'nın dış politikasına karşı çıkan "muhalefeti bastırma" isteğinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Page, "Temelsiz bu FISA talepleri zamanla açıklığa kavuştuğunda ortaya çıkacakları görmek ilginç olacak" dedi.

FBI ve Kongre komiteleri, Rusya'nın çoğunlukla Demokrat Partili isimlerin e-postalarına izinsiz girerek edinilmiş mahrem bilgileri açıklayarak veya Trump'a yakın isimlerle işbirliği yaparak seçimleri Trump lehinde etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Rusya ve Trump bu iddiaları reddediyorlar.

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