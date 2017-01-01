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DÜNYA

Çin Başkanı Şi ile ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi görüştü!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:14:39 Güncelleme: 11:34:28 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan Kuzey Kore konusunda yaptığı sert açıklamaların üzerinden 24 saat geçmeden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Çin devlet televizyonu CCTV'de yer alan habere göre iki liderin telefon görüşmesinden Çin lideri Şi, ABD Başkanı'na Çin'in, Kore yarımadasının nükleer silahsızlandırılması hedefine bağlı olduğunu söyledi. Yarımadada barış ve istikrarın korunması gerektiğini söyleyen Şi, problemleri barışçıl yollarla çözmekten yana olduğunu belirtti.

İki liderin görüşmesi Trump'ın Twitter'dan Kuzey Kore ve Çin ile ilgili yaptığı paylaşımlardan saatler sonra gerçekleşti. Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore için 'Belasını arıyor' ifadesini kullanmış, Kuzey Kore probleminin çözülmesinin Çin ile ABD arasındaki ticari anlaşmaları daha iyi hale getireceğini söylemişti.

Öte yandan Çin'de devlete ait medya kuruluşlarından olan Global Times da barış çağrısı yaptı. Gazete, 'Barış için frene basın' ifadeleriyle Kuzey Kore'ye seslenirken, "Pyongyang sert duruşunu sürdürebilir, ancak kendi güvenliği için en azından provakatif nükleer ve füze aktivitelerini engellemeli. Pyongyang şu anda hata yapmaktan kaçınmalı" yorumu yer aldı.

 

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