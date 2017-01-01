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Putin ilk kez Trump'ı eleştirdi
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Putin ilk kez Trump'a yüklendi: Trump geldikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüleştiğini söyledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:07:15 Güncelleme: 12:27:53 HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu.

Daha önce Obama yönetiminin ardından Trump yönetimiyle ilişkileri düzeltme fırsatı olduğunu belirten Putin, ilk kez Trump yönetimini eleştirdi. Rusya Devlet Başkanı, Trump yönetimi altında ABD-Rusya ilişkilerinin kötüleştiğini söyledi.

Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin de konuşan Vladimir Putin, Suriye rejiminin kimyasal silahların yok edilmesiyle ilgili bütün taahhütlerini yerine getirdiğini belirtti.

Kimyasal saldırıyla ilgili iki seçenek üzerinde durduğunu belirten Putin, "Ya Suriye'nin hava saldırısında muhaliflere ait kimyasal silah deposu vuruldu ya da kimyasal saldırı iddiaları gerçek değil." ifadelerini kullandı.

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