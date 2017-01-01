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DÜNYA

First Lady için 'eskortluk yaptı' diyen İngiliz gazetesi fikir değiştirdi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump hakkında 90'lı yıllarda eskortluk yaptığına dair iddialar ortaya atan Daily Mail, haberden kaynaklanan bütün zararı ödemeyi kabul etti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:55:07 Güncelleme: 12:56:46 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın İngiliz gazetesi Daily Mail ile yaşadığı kriz çözüldü.

Daily Mail, First Lady Melania Trump'a yaptıkları haberle ilgili olarak oluşan zararı ve diğer tüm bedelleri ödemeyi kabul etti. Gazete ayrıca, yazılı baskısında ve internet sayfasında bir düzeltme yayınlayacağını ve Melania Trump'tan özür dileneceğini duyurdu.

İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi, 1990'lı yıllarda Melania Trump'ın modellik değil "elitlere eskortluk" yaptığını ileri sürmüştü. Haber üzerine, Melania Trump Daily Mail'e 150 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

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