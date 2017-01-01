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DÜNYA

Borussia Dortmund otobüsüne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Alman futbol takımı Borussia Dortmund'un otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:11:39 Güncelleme: 15:56:21 HABERTURK.COM

Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un Monaco ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takım otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten federal savcı, gözaltına alınan şüphelinin radikal İslamcı gruplarla bağlantısı olduğunu belirtti. Olayın ardından takım otobüsünün yanında bulunan mektubun 'Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla' ifadeleriyle başladığı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hitaben yazıldığı bildirildi.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre mektupta, "Küçük kirli işlerinden kesinlikle rahatsız değilsin. Tornadoların, halifenin toprağının üzerinde Müslümanları öldürmek için uçmaya devam edecek." ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan hükümet sözcüsü, Başbakan Merkel'in saldırıdan dolayı dehşete kapıldığını söyledi.

3 TANE CİDDİ PATLAYICI

Borussia Dortmund takım otobüsüne düzenlenen saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis sözcüsü Gunnar Wortmann, "Takım otobüsü otelden ayrılıp, stadyuma doğru yola çıkarken 3 adet patlama gerçekleşti. Saldırıda ciddi patlayıcılar kullanıldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayda kullanılan patlayıcıların parça tesirli olduğunu ve olayda yaralanan futbolcu Marc Bartra'nın kolundan şarapnel parçası çıkarıldığı belirtildi.

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