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DÜNYA

İsveç'teki kamyonlu teröristin yolu Türkiye'den de geçmiş!

İsveç'in başkenti Stockholm'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu saldırının failinin 2015'te Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışırken gözaltına alındığı ve sınırdışı edildiği öne sürüldü

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:11:46 Güncelleme: 16:29:21 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz Cuma günü İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırısıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

Reuters, olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden 39 yaşındaki Özbek şüpheliyle ilgili olarak Özbekistan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde şüphelinin DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin 2015 yılından Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışırken sınırda yakalandığı ve sınırdışı edilerek İsveç'e gönderildiği bildirildi.

Özbekistan'da Şubat ayında hakkında arama kararı çıkartılan şüphelinin Tacikistan asıllı olduğu ve DEAŞ'ın Tacik hücresiyle irtibatta olduğu ifade edildi. 

NE OLMUŞTU?

İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen olayda, içinde patlayıcı da bulunan bir kamyon trafiğe kapalı bir alana girmiş ve yayaları ezdikten sonra bir mağazaya girmişti. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Rahmat Akilov, terör suçu işlendiğini kabul etmişti.

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