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DÜNYA

İsrailli bakandan şok sözler: Suikaste kurban gidebilir

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin suikaste uğramasının kendisi için sürpriz olmayacağını söyledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:28:23 Güncelleme: 16:34:09 HABERTURK.COM

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran ve Hamas ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Lieberman, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir suikaste kurban gitmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Mazen Faqha'nın öldürülmesinin örgüt için bir cinayet olduğunu söyleyen Lieberman, "Kesin olarak bunun bir iç suikast olduğunu söyleyebiliriz. 19 Mayıs'ta İran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce birileri İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye de suikast düzenlerse bu benim için sürpriz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i suçlamıştı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı olayla ilgili olarak İsrail ile işbirliği yaptığını açıkladığı 3 kişinin idam edildiğini duyurmuştu.

İran, 1979'daki devrimden bu yana İsrail'i meşru bi rülke olarak tanımıyor. İran'ın Hamas'ı İsrail'in bölgedeki otoritesine karşı geniş bir biçimde desteklediği biliniyor.

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