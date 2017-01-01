Görme engelli kediyi ailesine böyle kabul ettirdi

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Yapılan sağlık değerlendirmesinde Justice’in her iki gözünün de olmadığı anlaşıldı. Yani kedi Justice tamamen görme engelliydi. Britta, Justice’in internette paylaşılan yuva ilanını gördüğünde ailesine Justice’le birlikte yaşamak istediğini söyledi. Hatta bunu tüm ailesiyle, amcalarıyla, teyzeleriyle, herkesle tek tek paylaştı. Onun, sadece fotoğrafını gördüğü Justice’e çok farklı ve yoğun bir sevgisi vardı.