Görme engelli kediyi ailesine böyle kabul ettirdi

8 yaşındaki Britta Bergeson, internette yuva ilanı paylaşılan görme engelli kediyi, fotoğrafını gördüğü ilk günden beri yanında istiyor. Justice adındaki ve 1 yaşındaki dünya tatlısı bu kedicik, geçtiğimiz ay sokakta bulunarak bir hayvanları koruma derneğine yuva aranması amacıyla bırakıldı. Justice’in iki gözünde de ciddi problem olması üzerine hemen sağlık kontrolünden geçirildi.
Yapılan sağlık değerlendirmesinde Justice’in her iki gözünün de olmadığı anlaşıldı. Yani kedi Justice tamamen görme engelliydi. Britta, Justice’in internette paylaşılan yuva ilanını gördüğünde ailesine Justice’le birlikte yaşamak istediğini söyledi. Hatta bunu tüm ailesiyle, amcalarıyla, teyzeleriyle, herkesle tek tek paylaştı. Onun, sadece fotoğrafını gördüğü Justice’e çok farklı ve yoğun bir sevgisi vardı.
Ailesi, Britta’nın Justice dışında başka hiçbir konuda konuşmadığını, onun daha fazla ilgi ve sevgiye ihtiyacı olduğunun fark ettiği için ona bakmak istediğini belirtiyor. Ve sonunda, 2 hafta önce Britta Justice’i ziyarete gidiyor ve oradaki kediler arasından yalnızca Justice ile tanışmak istiyor.
Justice’in kaldığı merkezdeki yetkililerden Vanessa Crues “Gerçekten inanılmaz bir andı. Britta çok duygusaldı ve Justice’i görünce mutluluktan ağlamaya başladı.” diyor ve ekliyor “Kediler, yeni bir insanlar tanışırken biraz temkinli ve mesafeli olabiliyorlar, ancak Justice de Britta’yı çok uzun zamandır tanıyormuşcasına rahatça kucağına oturdu, yerde yuvarlandı ve kendini sevdirdi. İkisi gerçekten çok iyi anlaştılar.”
Britta’nın annesi Shay Bergeson, The Dodo’ya yaptığı açıklamada “Justice’i de alıp eve doğru yola çıktığımızda adını çoktan ‘Lucky’ (Şanslı) koymuştu bile. O, bize sahip olduğu için, biz de ona sahip olduğumuz için gerçekten şanslıyız!”