Yemen'de ilk idam cezası Yahya al Jubaiha'ya

Yemen'in başkenti Sana'da darbeciler tarafından ilk idam cezası gazeteci Yahya al Jubaiha'ya verildi.

Yemen'de 2 yıl önce gerçekleşen darbe sebebiyle Eylül ayında evinden alınıp tutuklanan Sana Üniversitesinde akademisyen ve gazeteci Yahya al Jubaiha hakkında darbeci karşıtı olduğu için idam kararı çıkarıldı.

İdam kararının Jubaiha'nın darbecilerin istediği propaganda yazısını yazmaması üzerine çıkarıldığı belirtiliyor. Onlarca Yemenli gazeteci de aynı sebepten tutuklanmıştı.