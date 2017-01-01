12 NİSAN 2017
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Yahya al Jubaiha
DÜNYA

Yemen'de ilk idam cezası Yahya al Jubaiha'ya

Yemen'de 2 yıl önce gerçekleşen darbe sonrası darbecilerin propagandasını yapmadığı için tutuklanan gazeteci ve akademisyen Yahya al Jubaiha'nın idam edilmesine karar verildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:20:40 Güncelleme: 18:34:19 İHA

Yemen'in başkenti Sana'da darbeciler tarafından ilk idam cezası gazeteci Yahya al Jubaiha'ya verildi.

Yemen'de 2 yıl önce gerçekleşen darbe sebebiyle Eylül ayında evinden alınıp tutuklanan Sana Üniversitesinde akademisyen ve gazeteci Yahya al Jubaiha hakkında darbeci karşıtı olduğu için idam kararı çıkarıldı.

İdam kararının Jubaiha'nın darbecilerin istediği propaganda yazısını yazmaması üzerine çıkarıldığı belirtiliyor. Onlarca Yemenli gazeteci de aynı sebepten tutuklanmıştı.

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