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Vladimir Putin, Rex Tillerson ile görüştü
DÜNYA

Vladimir Putin, Rex Tillerson ile görüştü

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:24:15 Güncelleme: 18:54:36 DHA

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin´in ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov´u Kremlin´de kabul ettiğini açıkladı.

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov´u Kremlin´de kabul etti" dedi.

Peskov, gün içinde yaptığı açıklamada da, "Rusya Dışişleri Bakanı ve ABD Dışişleri Bakanı'nın görüşmede olduğunu biliyorsunuz. Gün içerisinde bu görüşmenin sonuçlarını Devlet Başkanı'na sunmayı gerekli görürlerse bu konuda sizlere bilgi vereceğiz. Şunu söylemeliyim ki, böyle bir ihtimal var." açıklamasını yapmıştı.

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