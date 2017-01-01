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Lavrov ve Tillerson görüşmesi sonrası açıklama
DÜNYA

Sergey Lavrov: ABD ile Suriye için işbirliğine devam etme kararı aldık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, Moskova'daki görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında ortak açıklama yaptı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 20:48:23 Güncelleme: 21:02:27 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kimyasal silah saldırısının araştırılması çağrısında bulunarak, "Rusya, ABD'nin İdlib'teki saldırının araştırılmasını desteklemeye hazır olduğunu gördü" diye konuştu.

Lavrov, "ABD ile işbirliğimizi bozmaya çalışanlar var. İdlib'deki saldırının soruşturulmasını istiyoruz. ABD ile Suriye için işbirliğine devam etme kararı aldık ve Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak" ifadelerini kullandı.

Rex Tillerson ise, "Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığından eminiz" şeklinde konuştu.

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