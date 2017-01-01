13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kuzey Kore
DÜNYA

Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri ile yaptığı görüşmenin ardından Kuzey Kore gerilimini artıracak sözler sarfetti. Kuzey Kore ise yabancı basın mensuplarına 'Perşembe günü için hazırlık yapın' çağrısında bulundu

13 Nisan 2017 Perşembe, 01:30:33 Güncelleme: 01:33:16

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi nükleer silah denemelerinden vazgeçmesi için sert bir dille uyarması ve ardından Kore yarımadası açıklarına savaş gemilerini göndermesiyle başlayan gerilim artarak devam ediyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Trump ile Çin lideri Xi Jinping arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmesi sonrasında açıklama yapan Trump memnuniyetini ifade ederken, "Dün gece Çin liderinden Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili çok güzel bir telefon aldım" dedi.

ABD basınındaki haberlere göre, Çin lideri iki ülke arasındaki krizin barış yoluyla çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Trump'ın ise, Kore'ye iletmesi amacıyla, nükleer silah denemelerinden kesin olarak vazgeçilmesi mesajını ilettiği öğrenildi.

ÇİN'DEN KUZEY KORE'YE SERT UYARI

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'taki bir yazıda ise Çin yönetimi, Kuzey Kore yönetimini 'bir hata yapmaması' konusunda uyardı.

Gazetedeki satırlara göre Çin yönetimi geleneksel müttefiki Kuzey Kore'yi ilk kez bu kadar sert bir şekilde uyardı ve gerekirse BM'nin yapabileceği sert yaptırımlara destek verebileceği mesajını iletti.

ABD'ye nükleer cevap verebileceklerini iddia eden başkent Pyongyang'daki yönetim, 'Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz" açıklaması yaptı.

KUZEY KORE'DEN GERİLİMİ TIRMANDIRAN AÇIKLAMA

Gece saatlerinde ise Kuzey Kore yönetimi, ülkedeki yabancı basın mensuplarına 'Perşembe günü büyük ve önemli bir olay' için hazırlık yapmalarını istedi.

Genelde dış dünyaya kapılarını kapatan Pyongyang, büyük askeri silah denemeleri öncesinde basın mensuplarına çalışma izni veriyor.

Ülke aynı zamanda 15 Nisan'da gerçekleşecek kurucu lideri Kim İl-Sung'un 105. doğum yıldönümü gösterilerine de hazırlanıyor.

Bu gösteriler genelde askerlerin resmi geçitlerine ve yeni geliştirilen silahların denemelerine sahne oluyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BM'den "Nihai hedef tek Suriye" açıklaması
DÜNYA

BM'den önemli Suriye açıklaması!
Donald Trump: Suriye'de iç savaşı bitirme zamanı geldi
DÜNYA

Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Zamanı geldi
Rusya'dan BMGK'daki İdlib tasarısına veto!
DÜNYA

Ters köşe Lavrov!
Tayvan'da kedi ve köpek yenmesi yasaklandı!
DÜNYA

Tayvan, hayvan hakları yasasını genişletti
Sergey Lavrov: ABD ile Suriye için işbirliğine devam etme kararı aldık
DÜNYA

Moskova'daki görüşme sonrasında kritik açıklamalar
Vladimir Putin, Rex Tillerson ile görüştü
DÜNYA

Putin, Rex Tillerson ile görüştü
BM'den "Nihai hedef tek Suriye" açıklaması
DÜNYA

BM'DEN ÖNEMLİ SURİYE AÇIKLAMASI!
Vladimir Putin, Rex Tillerson ile görüştü
DÜNYA

PUTİN, REX TİLLERSON İLE GÖRÜŞTÜ
'Şengal'de yaklaşık 500 Ezidi, PKK saflarını bırakıp Peşmerge'ye katıldı'
DÜNYA

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA BÜYÜK ŞOK! YAKLAŞIK 500 KİŞİ...
Donald Trump: Suriye'de iç savaşı bitirme zamanı geldi
DÜNYA

TRUMP'TAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI: ZAMANI GELDİ
Venezuela'da Maduro taş ve yumurta ile protesto edildi!
DÜNYA

VENEZUELA'DA MADURO TAŞ VE YUMURTA İLE PROTESTO EDİLDİ!
Rusya'dan BMGK'daki İdlib tasarısına veto!
DÜNYA

TERS KÖŞE LAVROV!