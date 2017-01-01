ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi nükleer silah denemelerinden vazgeçmesi için sert bir dille uyarması ve ardından Kore yarımadası açıklarına savaş gemilerini göndermesiyle başlayan gerilim artarak devam ediyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Trump ile Çin lideri Xi Jinping arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmesi sonrasında açıklama yapan Trump memnuniyetini ifade ederken, "Dün gece Çin liderinden Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili çok güzel bir telefon aldım" dedi.

ABD basınındaki haberlere göre, Çin lideri iki ülke arasındaki krizin barış yoluyla çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Trump'ın ise, Kore'ye iletmesi amacıyla, nükleer silah denemelerinden kesin olarak vazgeçilmesi mesajını ilettiği öğrenildi.

ÇİN'DEN KUZEY KORE'YE SERT UYARI

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'taki bir yazıda ise Çin yönetimi, Kuzey Kore yönetimini 'bir hata yapmaması' konusunda uyardı.

Gazetedeki satırlara göre Çin yönetimi geleneksel müttefiki Kuzey Kore'yi ilk kez bu kadar sert bir şekilde uyardı ve gerekirse BM'nin yapabileceği sert yaptırımlara destek verebileceği mesajını iletti.

ABD'ye nükleer cevap verebileceklerini iddia eden başkent Pyongyang'daki yönetim, 'Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz" açıklaması yaptı.

KUZEY KORE'DEN GERİLİMİ TIRMANDIRAN AÇIKLAMA

Gece saatlerinde ise Kuzey Kore yönetimi, ülkedeki yabancı basın mensuplarına 'Perşembe günü büyük ve önemli bir olay' için hazırlık yapmalarını istedi.

Genelde dış dünyaya kapılarını kapatan Pyongyang, büyük askeri silah denemeleri öncesinde basın mensuplarına çalışma izni veriyor.

Ülke aynı zamanda 15 Nisan'da gerçekleşecek kurucu lideri Kim İl-Sung'un 105. doğum yıldönümü gösterilerine de hazırlanıyor.

Bu gösteriler genelde askerlerin resmi geçitlerine ve yeni geliştirilen silahların denemelerine sahne oluyor.