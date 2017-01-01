13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD
DÜNYA

ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı nehirde ölü bulundu

ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam (65) nehirde ölü bulundu

13 Nisan 2017 Perşembe, 08:03:07 Güncelleme: 08:04:54 AA

ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam (65), New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.

New York Polis Teşkilatı, nehirden çıkarılan cesedin New York Yüksek Mahkemesi yargıcı Abdus Salaam'a ait olduğunu açıkladı.

Yargıç Abdus Salaam'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu tespit edileceği bildirildi.

Sheila Abdus Salaam, 1991 yılında atanarak ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı unvanını almıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!
DÜNYA

Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!
BM'den "Nihai hedef tek Suriye" açıklaması
DÜNYA

BM'den önemli Suriye açıklaması!
Donald Trump: Suriye'de iç savaşı bitirme zamanı geldi
DÜNYA

Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Zamanı geldi
Rusya'dan BMGK'daki İdlib tasarısına veto!
DÜNYA

Ters köşe Lavrov!
Tayvan'da kedi ve köpek yenmesi yasaklandı!
DÜNYA

Tayvan, hayvan hakları yasasını genişletti
Sergey Lavrov: ABD ile Suriye için işbirliğine devam etme kararı aldık
DÜNYA

Moskova'daki görüşme sonrasında kritik açıklamalar
Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!
DÜNYA

KUZEY KORE-ABD GERİLİMİ TIRMANIYOR!
Çin iletişim uydusu fırlattı
DÜNYA

ÇİN İLETİŞİM UYDUSU FIRLATTI
Rusya'dan BMGK'daki İdlib tasarısına veto!
DÜNYA

TERS KÖŞE LAVROV!
BM'den "Nihai hedef tek Suriye" açıklaması
DÜNYA

BM'DEN ÖNEMLİ SURİYE AÇIKLAMASI!
Donald Trump: Suriye'de iç savaşı bitirme zamanı geldi
DÜNYA

TRUMP'TAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI: ZAMANI GELDİ
Çin'den Kuzey Kore sınırına asker yığdığı iddialarına yanıt!
DÜNYA

ÇİN'DEN KUZEY KORE SINIRINA ASKER YIĞDIĞI İDDİALARINA YANIT!