St Petersburg saldırganı Türkiye'den sınır dışı edilmiş!

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metroya saldırı düzenleyen intihar bombacısının, 2016 yılında Türkiye'den sınır dışı edildiği bildirildi.
Associated Press'e konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi, Ekbercan Celilov adlı 22 yaşındaki Kırgızistan vatandaşı intihar bombacısının, Türkiye'ye Kasım 2015'te turist vizesiyle geldiğini söyledi.
Habere göre Celilov, Türkiye'nin vize yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Aralık 2016'da Rusya'ya sınır dışı edildi.
Öte yandan Celilov'a, Türkiye'ye 120 gün giriş yasağı getirildiği aktarıldı.
3 Nisan'da St Petersburg'daki metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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