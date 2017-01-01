Dortmund otobüsüne saldırıda yeni gelişme: Kanıt yok...

Almanya'da Borussia Dortmund futbol takımının otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişinin saldırıyla ilgisi olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığı açıklandı.

Konuyla ilgilenen federal savcılığın yaptığı açıklamada, gözaltındaki kişi hakkında daha önce düzenlenmiş yakalama kararı bulunduğu ve şüphelinin Irak'ta DEAŞ saflarında savaştığı belirtildi.

2016'nın ilk aylarında Türkiye üzerinden Almanya'ya gittiği belirlenen 26 yaşındaki Irak vatandaşı Abdul Beset A. isimli şüphelinin, Borussia Dortmund takım otobüsüne düzenlenen saldırıyla ilişkisi olduğuna dair bir kanıt bulunmazken, şüphelinin Almanya'daki DEAŞ mensuplarıyla irtibat halinde olduğu ifade edildi.

Geçen Salı günü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund-Monaco karşılaşması öncesinde Alman ekibinin takım otobüsü maçın oynanacağı Signal İduna Park'a hareket etmek üzereyken bombalı saldırıya uğramıştı. Polis yetkilileri, otobüsün yakınında 3 adet parça tesirli bomba patlatıldığını ve saldırıda Dortmund takımının hedeflendiğini duyurmuştu.