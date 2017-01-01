Kuzey Kore'nin 'büyük olayı' ortaya çıktı!

Ülkede bulunan 200 kadar yabancı gazeteciye yaptığı 'büyük olay' için hazırlanın çağrısıyla gündem yaratan Kuzey Kore'nin çağrısının sebebi ortaya çıktı.
Kuzey Kore yönetimi, Başkent Pyongyang'da bulunan Ryomyong sokağındaki yeni yerleşim alanının açılışı için binlerce kişinin katıldığı resmi bir tören düzenledi.
Birçok gökdelenden oluşan yerleşim alanı, başkent Pyongyang'ın en uzun binasını da içinde bulunduruyor.
Yerleşim alanının inşaatının çok kısa bir süre içerisinde tamamlandığı bilinirken, geçtiğimiz sonbaharda yaşanan sel felakati çalışmaları olumsuz yönde etkilemişti.
Açılış törenin başta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un olmak üzere, birçok askeri ve sivil yetkili katıldı.