13 NİSAN 2017
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Kuzey Kore'nin 'büyük olayı' ortaya çıktı!

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:35:33 HABERTURK.COM

Kuzey Kore'nin yabancı gazetecileri uyardığı 'büyük ve önemli bir olayın' başkent Pyongyang'daki bir yaşam alanının açılışı olduğu ortaya çıktı

  • 1 Kuzey Kore'nin 'büyük olayı' ortaya çıktı!
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    Ülkede bulunan 200 kadar yabancı gazeteciye yaptığı 'büyük olay' için hazırlanın çağrısıyla gündem yaratan Kuzey Kore'nin çağrısının sebebi ortaya çıktı.

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    Kuzey Kore yönetimi, Başkent Pyongyang'da bulunan Ryomyong sokağındaki yeni yerleşim alanının açılışı için binlerce kişinin katıldığı resmi bir tören düzenledi.

  • 3 Kuzey Kore'nin 'büyük olayı' ortaya çıktı!
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    Birçok gökdelenden oluşan yerleşim alanı, başkent Pyongyang'ın en uzun binasını da içinde bulunduruyor.

  • 4 Kuzey Kore'nin 'büyük olayı' ortaya çıktı!
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    Yerleşim alanının inşaatının çok kısa bir süre içerisinde tamamlandığı bilinirken, geçtiğimiz sonbaharda yaşanan sel felakati çalışmaları olumsuz yönde etkilemişti.

  • 5 Kuzey Kore'nin 'büyük olayı' ortaya çıktı!
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    Açılış törenin başta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un olmak üzere, birçok askeri ve sivil yetkili katıldı.

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