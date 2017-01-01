13 NİSAN 2017
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sinaloa uyuşturucu karteli
DÜNYA

Meksika'da uyuşturucu karteli, uçaktan ceset fırlattı!

Meksika'da bir hastanenin çatısına, Sinaloa karteli üyeleri tarafından bir uçaktan üç ceset fırlatıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:36:09 Güncelleme: 13:37:32 HABERTURK.COM

Meksika'nın kuzeyindeki Sinaloa eyaletinde bir hastanenin çatısına, uçaktan insan cesedi fırlatıldı.

Reuters'ın haberine göre şuan hapishanede olan ünlü uyuşturucu baronu El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın Sinaloa uyuşturucu kartelinin etkin olduğu eyalette yaşanan olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

Meksika'daki IMSS Hastanesi'nin çatısına düşen adamın cansız bedeni, 07.30 sularında hastanenin üzerinde alçaktan uçan bir uçaktan fırlatıldı.

Sağlık görevlileri, bölgede aynı uçaktan fırlatılan iki cansız beden daha bulduğunu aktardı.

Yetkililer, hastane çatısına fırlatılan adamın olay esnasında hayatta olup olmadığına dair henüz bilgi sahibi değil.

Yerel basına yansıyan haberlerde, kartel üyelerinin iki cesedi bölgeden aldığı bildirildi.

Habere göre 2016'da El Chapo'nun yakalanmasından beri, Sinaloa kartelinde yaşanan iç çatışmalar ve rakip gruplardan gelen yeni tehditler sebebiyle eyaletin güvenliğinde kötüleşme yaşanıyor.

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