ABD Başkanı Twitter'dan barış mesajı verdi: Herkes akıllanacak

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yükselen uluslararası tansiyonu düşürecek bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir not paylaşan ABD Başkanı, barış mesajı verdi.

Donald Trump yaptığı paylaşımda, "ABD ve Rusya arasındaki konular düzelecek. Doğru zaman geldiğinde herkes akıllanacak ve kalıcı barış olacak." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasındaki tansiyon, ABD'nin İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından Suriye'yi vurmasıyla birlikte yükselmişti. İki ülkenin dışişleri bakanları Çarşamba günü Moskova'da bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırmıştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017